ميدو: "إن شاء الله مصر وإسبانيا هايصعدوا من المجموعة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

توقع أحمد حسام "ميدو" لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، تأهل منتخبي مصر وإسبانيا الأولمبيين إلى الأدوار الاقصائية لدورة الألعاب الأولمبية المقامة حاليا في طوكيو.

وخسر المنتخب الوطني مباراته اليوم الأحد ضد الأرجنتين بالجولة الثانية من دور المجموعات، ليحتل المركز الأخير بجدول المجموعة الثالثة بنقطة واحدة بعد تعادله سلبيا أمام إسبانيا بالجولة الأولى.

وعبر حسابه الرسمي على تويتر، قال ميدو: "إن شاء الله مصر وأسبانيا هيصعدوا من المجموعة دي وافتكروا كلامي!!".

وأضاف: "مصر هتكسب أستراليا وأسبانيا هتكسب الأرجنتين".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني الأولمبي سيواجه نظيره الاسترالي يوم الاربعاء المقبل، بينما يصطدم المنتخب الإسباني بنظيره الأرجنتيني في اليوم ذاته.