تعرف على فرص منتخب مصر الأوليمبي في الصعود بعد الهزيمة من الأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد يسري مرشد:

تجددت آمال منتخب مصر الأوليمبي في الصعود إلى دور ربع النهائي لأولمبياد طوكيو 2020 بعد هزيمة أستراليا من إسباني بهدف نظيف .

وبات منتخب مصر الأوليمبي يملك مصيره في يده بعد الهزيمة من الأرجنتين 0-1 وتجمد رصيده عند نقطة واحدة حصدها من التعادل مع المنتخب الإسباني في افتتاح مباريات الفريقين في الأولمبياد.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأسترالي في الجولة الأخيرة فيما يلعب المنتخبان الإسباني والأرجنتيني في أقوى مباريات المجموعة.

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية مباريات الجولة الثانية للمجموعة كالتالي:

أستراليا 3 نقاط + 1

إسبانيا 3 نقاط +1

الأرجنتين 3 نقاط -1

مصر نقطة -1

قواعد التأهل في حالة التساوى في النقاط

- فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة.

- عدد الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة.

- النقاط التي تم الحصول عليها في المباريات التي لعبت بين الفرق المعنية.

- فارق الأهداف في المباريات التي لعبت بين الفرق المعنية.

- عدد الأهداف المسجلة في المباريات التي لعبت بين الفرق المعنية.

- نقاط اللعب النظيف في جميع مباريات المجموعة (يمكن تطبيق خصم واحد فقط على لاعب في مباراة واحدة):

البطاقة الصفراء: -1 نقطة.

البطاقة الحمراء غير المباشرة (البطاقة الصفراء الثانية): -3 نقاط.

البطاقة الحمراء المباشرة: -4 نقاط.

البطاقة الصفراء والبطاقة الحمراء المباشرة: 5- نقاط.

شرط رئيسي

الشرط الرئيسي للحفاظ على حظوظ مصر في التأهل هو الفوز على أستراليا، وأى نتيجة أخرى فتعني خروج مصر رسمياً من البطولة دون النظر لنتائج باقي المباريات.

فوز مصر وفوز إسبانيا

فوز مصر بفارق هدف والصعود للدور التالي يقترن بهزيمة المنتخب الأرجنتيني من الإسباني وعندها يصعد المنتخب مع الفائز.

فوز مصر وتعادل في المباراة الأخرى

أما فوز المنتخب بفارق هدف وتعادل الأرجنتين وإسبانيا يعني وصول الثلاثة منتخبات إلي 4 نقاط وعندها وهنا يصعد منتخب مصر مع إسبانيا لتفوق مصر بفارق هدف على الأرجنتين.

ماذا لو فازت الأرجنتين؟

حال نجح منتخب الأرجنتين في تحقيق الفوز على إسبانيا، يضمن التأهل مباشرة متصدراً برصيد (6 نقاط).

في تلك الحالة يجب أن يكون هناك فارق أهداف لصالح مصر (4 نقاط) أمام أستراليا من أجل تجاوز إسبانيا والتأهل وصيفاً للأرجنتين دون النظر لباقي قواعد التأهل، (الفوز على الأرجنتين بفارق أكبر من هدف أو خسارة إسبانيا بأكثر من هدف).

حيث لو خسرت إسبانيا 1-0، وفازت مصر 1-0، سيكون هناك تعادلاً فيما يخص قواعد فارق الأهداف والأهداف المسجلة بجانب التعادل في المواجهات المباشرة، وبالتالي الحسم سيكون من خلال قاعدة اللعب النظيف.