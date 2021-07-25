إسبانيا تنتزع صدارة مجموعة مصر في طوكيو بإسقاط أستراليا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز المنتخب الإسباني الأولمبي على نظيره الأسترالي 1-0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد على ملعب "سابورو دوم" ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

ويدين منتخب إسبانيا بالفضل في هذا الفوز لقائده ميكيل أوريازابال الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ81 من عمر اللقاء.

ورفع المنتخب الإسباني رصيده إلى أربع نقاط ليرتقي إلى صدارة ترتيب المجموعة الثالثة، فيما توقف رصيد المنتخب الأسترالي عند ثلاث نقاط ليحتل المركز الثاني.

وكان المنتخب الأسترالي فاز على نظيره الأرجنتيني في الجولة الأولى، بينما تعادل منتخب إسبانيا مع مصر التي خسرت أمام الأرجنتين في ثاني مبارياتها بأولمبياد طوكيو.

وأصبح ترتيب المجموعة الثالثة في أولمبياد طوكيو على النحو التالي: إسبانيا (4 نقاط)، أستراليا (3 نقاط)، الأرجنتين (3 نقاط)، ومصر (نقطة واحدة).

ويحتاج منتخب مصر لتحقيق الفوز في المباراة المقبلة حين يلعب أمام أستراليا في ختام منافسات دور المجموعات يوم الأربعاء المقبل للإبقاء على آماله في التأهل لربع النهائي، حيث سينتظر تعثر المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا بنفس الجولة.

وعلى ملعب "سابورو دوم"، ظهر المنتخب الإسباني بأداء أفضل من نظيره الأسترالي في الدقائق الأولى من المباراة في ظل استحواذ لاعبيه على الكرة وتراجع لاعبي أستراليا في منطقتهم.

وفي الدقيقة الـ21، أطلق ميكيل أوريازابال قائد منتخب إسبانيا كرة قوية ارتطمت بالعارضة الأفقية لمرمى أستراليا.

وعاد أوريازابال في الدقيقة الـ52 ليهدد مرمى أستراليا بتسديدة جديدة بعد مراوغة أكثر من لاعب داخل المنطقة، لكنها مرت فوق العارضة الأفقية.

وفي الدقيقة الـ81، نجح المنتخب الإسباني في تسجيل هدف عن طريق ميكيل أوريازابال، الذي استغل عرضية متقنة من ماركو أسينسيو داخل منطقة الجزاء، ليحولها بضربة رأسية داخل شباك أستراليا.