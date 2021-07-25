شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا واستراليا في طوكيو 2020..أسينسيو يصنع بعد مشاركته كبديل

شاهد فيديو اهداف مباراة اسبانيا واستراليا في اولمبياد طوكيو 2020، التي انتهت بفوز صعب للاسبان بهدف دون رد، في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات اليوم الاحد 25 يوليو في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة.

ونجا المنتخب الاسباني من فخ التعادل السلبي الثاني على التوالي في دورة الألعاب الأولمبية، وحقق الفوز بهدف دون رد على منتخب أستراليا العنيد في الدقائق الـ 10 الأخيرة من المباراة التي أقيمت بعد ساعة واحدة من فوز الارجنتين بهدف دون رد على مصر لحساب نفس المجموعة.

ويدين منتخب الغضب الأحمر بالفضل في هذا الفوز لصانع ألعاب ريال سوسيداد المتميز «ميكيل أويارزابال» الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 81 بعد تلقيه تمريرة من نجم وسط ريال مدريد ماركو أسينسيو الذي شارك كبديل عند الدقيقة 68 بدلاً من كارلوس سولير.

ومرر أسينسيو كرة عرضية عكسية بالقدم اليسرى من الجهة اليمنى وجدت رأس ميكيل أويارزابال الذي حولها ببراعة على أقصى يمين حارس المرمى الذي قفز عليها دون جدوى بسبب ردة فعله البطيئة.

وبهذه النتيجة تصدر المنتخب الإسباني المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط وهدف واحد، وحل المنتخب الأسترالي ثانيًا برصيد ثلاث نقاط بفارق هدف واحد عن المنتخب الارجنتيني الثالث، فيما يقبع المنتخب المصري في قاع الترتيب بنقطة واحدة.

ويتبع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا نظام فارق الاهداف لتحديد الفرق المتأهلة إلى الدور الإقصائي بدورة الألعاب الأولمبية، حال حدث تعادل في نفس رصيد النقاط بدور المجموعات.

وانطلقت مباراة اسبانيا واستراليا على ملعب سابورو دوم في تمام الساعة 10:30 بتوقيت جرينيتش، 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية.

ونقلت مباراة اسبانيا واستراليا على قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات، وأدارها الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما، وتواجدت الحكمة الالمانية الشهيرة بيبيانا شتاينهاوس كحكم رئيسي على تقنية الفيديو المساعد الفار.

من جهة أخرى، تمنى عشاق الكرة العربية ومدرب منتخب مصر الاولمبي «شوقي غريب» أن يحقق منتخب استراليا الفوز على اسبانيا للحفاظ على منصبه والبقاء في المنافسة على التأهل حتى الجولة القادمة عندما يلاقي استراليا نفسها.

لكن مهمة الكانجرو الاسترالي لم تكن بالسهلة أبدًا أمام المنتخب الاسباني الذي يضم بين صفوفه 6 لاعبين دفعة واحدة سبق لهم المشاركة مع المنتخب الأول في كأس أمم أوروبا خلال يونيو ويوليو وفي مقدمتهم نجم وسط برشلونة بيدري ولاعب الريال أسينسيو.

وغاب عن هذه المباراة لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس بسبب تورم في الكاحل تعرض له خلال مباراة مصر بعد تدخل قوي مع لاعب الاهلي طاهر محمد طاهر.

شاهد اهداف مباراة اسبانيا واستراليا