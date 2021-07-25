اولمبياد طوكيو 2020.. نتيجة مباراة السعودية والمانيا في كرة القدم

تعرف على نتيجة مباراة السعودية والمانيا لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات كرة القدم في اولمبياد طوكيو 2020، ضمن مباريات اليوم الاحد 25-7-2021.

دخل المنتخبان المباراة بقوة، وهدد منتخب المانيا المرمى السعودي في الدقيقة الثالثة من ضربة حرة مباشرة، مرت بغرابة من أمام رأس الجناح راجنار آشي وخرجت إلى ضربة مرمى.

وواصل المنتخب الالماني ضغطه، وكان إدوارد لويين قريب من افتتاح التسجيل في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من على حدود منطقة الجزاء، لولا تألق الحارس محمد الربيعي الذي تصدى لها ببراعة.

ورد منتخب السعودية بقوة في الدقيقة السادسة، حينما قاد سالم الدوسري هجمة مرتدة من الجهة اليسرى ومرر كرة إلى عبدالله الحمدان الذي روضها بالصدر وسدد كرة في الشباك، ولكن حكم المباراة قرر إلغاءه بداعي وجود لمسة يد على الأخير.

ونجح منتخب المانيا في افتتاح التسجيل عند الدقيقة (11)، من هجمة منظمة بدأت من الجهة اليمنى وانتهت عند ناديم أميري الذي سدد كرة أرضية سكنت شباك الربيعي.

وكان سامي النجعي قريب من تعديل النتيجة للأخضر في الدقيقة (16)، حينما روض تمريرة الحمدان الرائعة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة علت المرمى بقليل.

وأدرك المنتخب السعودي هدف التعادل في الدقيقة (30)، عن طريق سامي النجعي من متابعة لتسديدة سالم الدوسري القوية المرتدة من يد الحارس فلوريان مولر.

وتألق الحارس محمد الربيعي من أمام المهاجم ماكس كروس في الدقيقة (38)، حين تصدى لتسديدة مهاجم يونيو برلين القوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يبعدها الدفاع.

وتمكن منتخب المانيا من إنهاء الشوط الأول متقدمًا في النتيجة بتسجيل الهدف الثاني عن طريق راجنار آشي في الدقيقة (43)، بعدما قابل كرة طولية في قلب دفاع منتخب السعودية بتسديدة مباشرة تصدى لها الربيعي، ليتابعها في الشباك بسهولة في المرة الثانية.

وفي الشوط الثاني، سجل سامي النجعي الهدف الشخصي الثاني والتعادل للمنتخب السعودي في الدقيقة (50)، بعد جملة فنية أكثر من رائعة داخل منطقة الجزاء انتهت عند الحمدان الذي مررها إلى النجعي ليسددها مباشرة في الشباك من اللمسة الأولى.

وتقدم المنتخب الألماني بالهدف الثالث عن طريق المدافع فيليكس أودوخاي في الدقيقة (75)، بعدما قابل عرضية ماكس كروس من الركنية برأسية قوية استقرت في شباك الربيعي الذي أكتفى بمشاهدتها.