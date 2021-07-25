أولمبياد طوكيو 2020.. ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل؟

لا تزال حظوظ منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، قائمة من أجل تخطي دور المجموعات والتأهل لربع النهائي، كما تمتلك أيضًا الـ3 منتخبات الأخرى إسبانيا وأستراليا والأرجنتين فرصة التأهل، بعد تبعثر أوراق المجموعة الثالثة.

وخسر منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى، بعد الهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد، على ملعب قبة سابورو، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

كما سقط منتخب أستراليا أمام إسبانيا، بهدف نظيف سجله أويارزابال في الدقيقة 81 بضربة رأس بعد تمريرة عرضية من ماركو أسينسيو، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب سابورو.

وبذلك يتذيل منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر إسبانيا المجموعة برصيد 4 نقاط، ويأتي المنتخب الأسترالي خلفها في المركز الثاني بـ3 نقاط، فيما يقع المنتخب الأرجنتيني في المركز الثالث بـ3 نقاط.

ويحتاج منتخب مصر إلى تحقيق الفوز أمام أستراليا في المباراة الثالثة والأخيرة بأي نتيجة من أجل التأهل، مع خسارة المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا في اللقاء الذي يقام في نفس التوقيت الأربعاء المُقبل، وبذلك يتأهل الماتدور أولًا والفراعنة ثانيًا.

وفي حال خسارة إسبانيا أمام الأرجنتين، سيتعين على المنتخب المصري الفوز أمام أستراليا بفارق هدفين من أجل التأهل، إذ يتساوى مع إسبانيا في النقاط والمواجهات المباشرة ويصعد بفارق الأهداف.

والحالة الثالثة والأخيرة هي انتهاء مباراة الأرجنتين وإسبانيا بالتعادل مع فوز منتخب مصر على أستراليا، تتصدر إسبانيا المجموعة بـ7 نقاط وتصعد معها الأرجنتين بـ4 نقاط، بينما تودع مصر الأولمبياد بـ4 نقاط، بسبب تفوق التانجو في المواجهات المباشرة.

وليس أمام أبناء المدير الفني شوقي غريب، سوى تحقيق الفوز أمام أستراليا وانتظار نتيجة مباراة الأرجنتين وإسبانيا من أجل التأهل، وفي حال الخسارة أمام المنتخب الأسترالي أو التعادل سيودع البطولة رسميًا.