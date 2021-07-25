ريال مدريد ينافس برشلونة وأتلتيكو مدريد على ضم مدافع المانيا

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شتغل الصراع بين الثلاثي الإسباني، نادي ريال مدريد، وبرشلونة وأتلتيكو مدريد من أجل التعاقد مع المدافع الألماني ماثياس جينتير، لاعب بوروسيا دورتموند، خلال الميركاتو الصيفي 2021.
واقترب المدافع الفرنسي رافاييل فاران من الرحيل عن صفوف نادي ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي 2021، مع تبقي موسم وحيد في عقده ورفضه التجديد.
ريال مدريد وضع جينتر كمرشح جديد ضمن قائمة المرشحين لتعويض رحيل فاران رفقة كوندي وباو توريس، خاصة مع تبقي موسم وحيد في عقده مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
وأبدى ناديا برشلونة وأتلتيكو مدريد رغبتهما أيضًا في التعاقد مع جينتر الصيف الحالي، الذي لا يمانع في البقاء مع ناديه الحالي، لكنه لم يحصل على عروض للتجديد حتى الآن.
يذكر أن جينتر انتقل الى لجلادباخ من بوروسيا دورتموند في 2017،و شارك كأساسي مع ألمانيا في يورو 2020 قبل خروج الفريق أمام إنجلترا في دور الـ16.
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