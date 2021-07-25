خريطة أجانب الاهلي في الميركاتو الصيفي 2021

حسمت إدارة النادي الاهلي، موقف أجانب الفريق سواء بالرحيل أو البقاء خلال الميركاتو الصيفي 2021، بعد جلسة مع المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني لتحديد احتياجات المارد الأحمر.

ويمتلك النادي الاهلي 5 أجانب ضمن صفوفه وهم الظهير الأيسر التونسي علي معلول ولاعب الوسط المالي أليو ديانج والجناح النيجيري جونيور أجاي والمهاجم الكونغولي والتر بواليا، بالإضافة إلى المهاجم السنغالي أليو بادجي والمُعار لفريق أنقرة جوجو التركي.

واستقرت إدارة الاهلي على بيع بادجي خلال الميركاتو الصيفي 2021، وعدم عودته للفريق في ظل عدم الحاجة إليه ووصوله عرض من أميان الفرنسي أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا.

كما ينوي الاهلي الموافقة على إعارة والتر بواليا عقب نهاية الموسم الجاري من أجل الحصول على فرصة والتمسك به وعدم بيعه نهائيًا، كما يدرس الاهلي تجديد عقد جونيور أجاي الذي ينتهي بنهاية الموسم المُقبل ومن ثم إعارته أو بيعه نهائيا.

ولا تُفكر إدارة الاهلي في بيع علي معلول أو إعارته وتسعى لتجديد عقده مع الفريق في الوقت الحالي، كما حددت سعر اليو ديانج من أجل الموافقة على بيعه وهو 8 مليون دولار في ظل وصوله أكثر من عرض أوروبي أبرزهم جالطة سراي التركي.