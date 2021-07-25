مشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي في بث مباشر يلا شوت الدوري المصري

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لمشاهدة مباراة الاهلي والانتاج الحربي ضمن أهم مباريات اليوم الاحد 25-7-2021، لحساب الجولة 24 في الدوري المصري الممتاز، المقدمة من يوم 28 أغسطس 2021.

تقام مباراة الاهلي والانتاج الحربي على استاد الاهلي We السلام، ويتولى إدارتها الحكم المصري “محمد معروف”، بمساعدة مصطفى حسن، ومحمود عبدالسميع، وطارق سامي، ويتواجد محمد عباس وأحمد جمال في غرفة تقنية الفيديو.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي والانتاج الحربي، في تمام الساعة 17:00 بتوقيت جرينيتش، 19:00 بتوقيت مصر، 20:00 بتوقيت السعودية، وينقل البث مباشر على قناة أون تايم سبورتس، بصوت المعلق “أيمن الكاشف”.

تعادل الاهلي مع نادي البنك الاهلي بالجولة الماضية يوم الخميس الماضي، في أولى مبارياته بالمسابقة المحلية، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أفريقيا 2021، على حساب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي.

ويتطلع المارد الأحمر إلى تحقيق الانتصار على الانتاج الحربي اليوم، لمواصلة رحلة الصعود إلى صدارة الترتيب التي يتواجد فيها غريمه التقليدي، النادي “الزمالك” بفارق 9 نقاط.

وسيفتقد الاهلى 6 لاعبين اليوم، وهم، محمد الشناوى، طاهر طاهر، أكرم توفيق، أحمد بيكهام، ناصر ماهر، وصلاح محسن بسبب تواجدهم مع المنتخب الأولمبى في طوكيو، بالإضافة إلى غياب وليد سليمان، وحسين الشحات للإصابة.

ويحتل الاهلى المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 52 نقطة، من 24 مباراة، فاز 15 مرة، وتعادل في 7 مواجهات، وخسر مباراتين، وسجل 48 هدفًا، واهتزت شباكه 18 مرة، ويمتلك 3 مباريات مؤجلة.

على الجهة المقابلة، يتذيل نادي الانتاج الحربي جدول ترتيب الدوري المصري، ورغم ذلك لم يعرف طعم الخسارة في آخر 3 مباريات، فاز على المصري البورسعيدي، قبل أن يسجل تعادلين متتاليين، أمام الجونة، وبيراميدز على الترتيب.

وجمع الانتاج الحربى 19 نقطة من 27 مباراة، انتصر فى 3 مناسبات فقط، وتعادل فى 10، وخسر 14 مرة، وسجل لاعبوه 25 هدفًا، وتلقت شباكه 50 هدفًا، كأضعف خط دفاع في المسابقة حتى الآن، ويفصله 7 نقاط عن منطقة الأمان.

الجدير بالذكر أن مباراة الدور الأول بين الاهلي والانتاج الحربي، أقيمت في الجولة السابعة، وانتهت بفوز المارد الأحمر بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.