رسميًا..توماس توخيل يتوج بجائزة الأفضل في المانيا لعام 2021

توج مدرب نادي تشيلسي توماس توخيل، بلقب الأفضل في ألمانيا، للعام الجاري، وذلك وفقًا لما أعلنته مجلة “كيكر” الألمانية.

وفقًا لما أعلنته مجلة “كيكر” الألمانية، فإن توخيل حصل على جائزة مدرب العام، وذلك بحسب الاستطلاع الذي أقامته المجلة.

وحصل مدرب تشيلسي على النسبة الأكبر من أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم 559 صوتًا.

وحصد مدرب تشيلسي 129 صوتًا من أصل 559 صوتًا، ليتفوق بذلك على نظيره هانزي فليك، مدرب بايرن ميونخ السابق، ومنتخب ألمانيا الحالي، حيث حصل الأخير على 118 صوتًا.

من جانبه أبدى توخيل سعادة كبيرة إثر حصوله على جائزة أفضل مدرب ألماني، حيث قال “أنا ممتن للغاية للحصول على هذه الجائزة، والتي جاءت كتقدير للفريق بأكمله”.

تجدر الإشارة أن توماس توخيل كان قد تولى تدريب تشيلسي، في منتصف الموسم المنصرم، وذلك عقب إقالته من تدريب باريس سان جيرمان.

نجاح كبير حققه توخيل رفقة البلوز، إذ قاد الفريق اللندني لحصد لقب دوري أبطال أوروبا، النسخة الأخيرة، على حساب مانشستر سيتي، في النهائي، بهدفين لهدف.

يُذكر أن تشيلسي قد اتخذ قرارًا، مؤخرًا بتجديد التعاقد مع توماس توخيل حتى عام 2024، بعد تتويجه بلقب دوري الأبطال، الموسم المنصرم.

كما بات توخيل أول مدرب يصل إلى نهائيات بطولة دوري أبطال أوروبا مع فريقين مختلفين، بعدما سبق وأن قاد باريس سان جيرمان في النسخة قبل الماضية للوصول إلى النهائي، ومن بعدها تشيلسي، الموسم المنصرم.