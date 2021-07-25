ليفاندوفسكي أفضل لاعب في المانيا لعام 2021

حصد الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، هداف فريق بايرن ميونخ الألماني، لقب لاعب العام في ألمانيا للمرة الثانية على التوالي في استطلاع نظمته مجلة كيكر الألمانية، والتي أعلنت نتائجها اليوم الأحد.

ولم يكن هذا انتصاراً مفاجئاً، حيث حصل ليفاندوفسكي على 356 من أصل 563 صوتاً للصحافيين الألمان، ليفوز بشكل مقنع على زميله بالفريق توماس مولر الذي حصد 41 صوتاً، فيما جاء لاعب بوروسيا دورتموند إرلينج هالاند ثالثاً برصيد 38 صوتاً.

وعلق ليفاندوفسكي صاحب الـ32 عاماً على تتوجه باللقب: “أنا أدرك مدى ضخامة هذا التكريم”.

وسجل ليفاندوفسكي 41 هدفاً ليقود بايرن للفوز بلقب الدوري الألماني “بوندسليجا” في الموسم الماضي، ليتفوق بفارق هدف على الرقم القياسي من حيث عدد الأهداف المسجلة في موسم واحد الذي كان مسجلاً باسم غيرد مولر في موسم 1972.

واختتم ليفاندوفسكي: “هذا الرقم يملأني بالفخر الكبير وفي ضوء إصابتي هو بالتأكيد أداء رائع”.