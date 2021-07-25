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تعرف على نتائج لاعبي اليمن في أولمبياد طوكيو

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اليمن العربي ـ خاص 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على نتائج لاعبي اليمن في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021

الخليج 365 ـ خاص

احتل السباح مختار اليمني المركز 36 في الترتيب العام  لسباق 200 متر حرة سباحة بزمن 1:49.97.

 

إلى ذلك، أنهت السباحة نوران بامطرف سباق 100 متر في المركز 20 من أصل 21 لاعبة بزمن 1:27.79 دقيقة.

 

أما ياسمين الريمي فقد احتلت المركز قبل الأخير، بمسابقة مسدس الهواء 10 متر للسيدات في اولمبياد طوكيو 2020 بمجموع 551 نقطة.

 

هذا وشارك اليمن في أولمبياد طوكيو بخمسة لاعبين هم:

 

ـ ياسمين الريمي ـ رماية

 

ـ أحمد سالم ـ جودو

 

ـ مختار علي اليمني ـ سباحة

 

ـ نوران بامطرف ـ سباحة

 

ـ أحمد اليعري ـ ألعاب القوى

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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