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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على نتائج لاعبي اليمن في أولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 25 يوليه 2021
الخليج 365 ـ خاص
احتل السباح مختار اليمني المركز 36 في الترتيب العام لسباق 200 متر حرة سباحة بزمن 1:49.97.
إلى ذلك، أنهت السباحة نوران بامطرف سباق 100 متر في المركز 20 من أصل 21 لاعبة بزمن 1:27.79 دقيقة.
أما ياسمين الريمي فقد احتلت المركز قبل الأخير، بمسابقة مسدس الهواء 10 متر للسيدات في اولمبياد طوكيو 2020 بمجموع 551 نقطة.
هذا وشارك اليمن في أولمبياد طوكيو بخمسة لاعبين هم:
ـ ياسمين الريمي ـ رماية
ـ أحمد سالم ـ جودو
ـ مختار علي اليمني ـ سباحة
ـ نوران بامطرف ـ سباحة
ـ أحمد اليعري ـ ألعاب القوى