«إلعب كورة زي الناس».. جملة عصام الشوالي لـ رمضان صبحي تثير تفاعلاً كبيراً بعد خسارة مصر أمام الأرجنتين

الشارقة - اميمة ياسر -

خسر المنتخب الأولمبي أما نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما صباح اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكان المنتخب الأولمبي قد تعادل سلبياً في أولى مبارياته بالأولمبياد مع إسبانيا.

وظهر المنتخب الأولمبي بشكل مميز في الشوط الأول، لكنه فشل باستغلال تفوقه الفني ولم ينجح بترجمته إلى أهداف، قبل ان يعاقبه نظيره الأرجنتيني بهدف سجله فاكوندو ميدينا عند الدقيقة 52 من الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة، أصبح في جعبة المنتخب الأرجنتيني ثلاث نقاط، في حين تجمد رصيد مصر عند نقطة واحدة.

ويحتاج المنتخب الأولمبي للفوز على أستراليا في الجولة الثالثة، وفوز إسبانيا على الأرجنتين، مع فوز "لا روخا" على أستراليا في المباراة التي ستقام بينهما اليوم.

وفي السياق ذاته، أثارت جملة للمعلق التونسي عصام الشوالي للاعب المنتخب الأولمبي، رمضان صبحي، ردود فعل واسعة على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".

وأثناء تعليقه على مباراة مصر والأرجنتين، وجه الشوالي جملة لرمضان صبحي قال فيها: "إلعب كورة زي الناس يا رمضان... هذه تجي كل شهرين مرة"، وذلك أثناء تعليقه على كرة خاطئة من لاعب بيراميدز.

وتداول الجمهور الجملة بشكل واسع على تويتر، حيث أيّدها عدد من المغردين الذين أعربوا عن عدم رضاهم على طريقة لعب رمضان صبحي لتلك الكرة.

وكتب أحد المغردين: "عصام الشوالي بيزعق للعيال وشكله هيطق زينا"، وكتبت أخرى: "عصام الشوالى اتخنق من رمضان بيقوله العب كورة زى الناس مش كل شهرين مرة".

وعلق مغرد آخر على جملة الشوالي قائلا: " عصام الشوالي جاله جلطة من رمضان"، وقال آخر: " عصام الشوالي ناقص يلعب مكان رمضان والله".