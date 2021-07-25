طوكيو 2020.. عائلة التونسي أحمد الحفناوي تتفاعل مع اللحظات الأخيرة من سباق 400 متر سباحة قبل تتويجه بالذهبية

الشارقة - اميمة ياسر -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر تفاعل عائلة البطل الأولمبي التونسي أحمد الحفناوي في اللحظات الأخيرة من سباق 400 متر سباحة في أولمبياد طوكيو.

وأظهر الفيديو اهتمام وشغف عائلة الحفناوي باللحظات الأخيرة من السباق والذي توّج به البطل التونسي ليحصد أولى الميداليات الذهبية للعرب في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وتوّج السباح التونسي أحمد الحفناوي بسباق 400 متر حرة بدورة الألعاب الأولمبية، لتكون أول ميدالية ذهبية للعرب في الأولمبياد.

ونجح الحفناوي في تحقيق المركز الأول متفوقاً بفارق 0.16 ثانية أمام الأسترالي جاك ماكلوجلين الذي أحرز الفضية، وجاء الأمريكي كيران سميث في المركز الثالث ليحرز البرونزية.

ويأتي تتويج الحفناوي (18 عاماً) بالميدالية الذهبية بعد ثلاثة أعوام من إحراز المركز الثامن في السباق نفسه في أولمبياد الشباب 2018 الذي أقيم في بوينس آيرس.

وقطع الحفناوي مسافة السباق في ثلاث دقائق و43.36 ثانية، تلاه ماكلوجين في المركز الثاني بزمن ثلاث دقائق و43.52 ثانية، وكيران بزمن ثلاث دقائق 43.94 ثانية.

ويأتي تتويج الحفناوي بالميدالية الذهبية بعد يوم واحد من فوز مواطنه محمد خليل الجندوبي بالميدالية الفضية لمنافسات التايكوندو لوزن أقل من 58 كيلوجراماً للرجال.