ماذا قال شوقي غريب بعد هزيمة المنتخب من الأرجنتين ؟: "من يضيع أهداف يخسر"

الشارقة - اميمة ياسر -

أكد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن الأمل مازال موجودًا في التأهل للأدوار الاقصائية بدورة الألعاب الأولمبية.

وخسر المنتخب الأولمبي بهدف دون رد أمام نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للمنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو.. شاهد هدف المباراة من هنا

وعقب المباراة، قال غريب: "قلت للاعبين بين شوطي المباراة (من يضيع أهداف كثيرة يخسر)".

واضاف: "هدف المباراة جاء من كرة ثابتة تدربنا عليها أكثر من مرة، وهي الفرصة الوحيدة للأرجنتين خلال الشوط الثاني".

وتابع: "الأمل مازال موجودًا ولدينا فرصة أمام استراليا، سننتظر نتيجة مباراة اسبانيا مع استراليا لنعرف مدى فرصنا".

وعن غياب مصطفى محمد، قال: "لا أستطيع القول إن غياب مصطفى محمد سبب عدم استغلال الفرص السهلة، بالتأكيد تواجده كان سيفرق معنا وكان سيزيد الفريق قوة".