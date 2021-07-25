منتخب مصر يفرط في المباراة ويسقط أمام الأرجنتين ويقلص حظوظه فى بلوغ الدور التالي

الشارقة - اميمة ياسر -





سقط منتخب مصر الأولمبي في فخ الهزيمة أمام نظيره منتخب الأرجنتين، بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما صباح اليوم -الأحد- ضمن مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020 المقامة حاليًا فى اليابان.

وسجل هدف المباراة الوحيد مدافع الأرجنتين ميدينا في الدقيقة 52 من زمن المباراة.

وفشل أبناء المدرب شوقي غريب في ترجمة الفرص التي لاحت لهم أمام مرمي منتخب الارجنتين، أخطرها كانت من رمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.



وقلصت الهزيمة حظوظ المنتخب المصري في بلوغ الدور التالي، حيث تجمد رصيده عند نقطة واحدة يتذيل بها ترتيب المجموعة التي يتصدرها منتخب أستراليا برصيد 3 نقاط وسيلعب في وقت لاحق مع نظيره الإسباني الذي يمتلك نقطة في جعبته، بينما يحتل منتخب الأرجنتين المركز الثاني برصيد 3 نقاط.

ويلعب منتخب مصر مع نظيره الأسترالي الأربعاء المقبل في ختام مرحلة المجموعات.