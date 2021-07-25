أولمبياد طوكيو - رماية: الأميركي شانر يهدي بلاده ثاني الذهبيات

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طوكيو : أحرز الأميركي وليام شانر ذهبية بندقية الهواء المضغوط 10 م في الرماية الأحد، في دور الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في العاصمة اليابانية طوكيو.

وحلّ شانر (20 عامًا) أولاً مسجلاً رقماً قياسياً أولمبياً مع 251.6 نقطة، متقدماً على الصيني ليهاو شينغ (250.9) الذي حصد الفضَة، فيما نال مواطنه هاوران يانغ البرونزية بحلوله ثالثاً (229.4).

وهذه هي الذهبية الأميركية الثانية اليوم، بعدما أحرز تشايس كايليش ميدالية أول مسابقة في السباحة ضمن الأولمبياد بعد تتويجه في سباق 400 م متنوعة.