أولمبياد طوكيو - غطس: الصين تبدأ مشوار "الهيمنة" بنجاح

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طوكيو : بدأ الفريق "الحلم" الصيني حملته نحو الدفاع عن ألقابه السبعة من أصل ثمانية في منافسات الغطس بنجاح، مع فوز الثنائي تينغماو شي وهان وانغ بذهبية مسابقة المنصة المتحركة 3 م في زوجي السيدات الاحد.

وحقق الثنائي انتصارًا كاسحًا بتسجيله 326.40 نقطة أمام الكنديتين جينيفر أبيل وميليسا وميليسا سيتريني بوليو (300.78 نقطة) والالمانيتين لينا هنتشيل وتينا بونزل (284.97).

وسبق لتينماغو شي أن توجت في ريو 2016 أيضًا في المسابقة ذاتها.

وباستثناء مسابقة المنصة المتحركة 3 م لزوجي الرجال، حصد الفريق الصيني الذهبية في المنافسات السبع الأخرى في ريو قبل خمس سنوات.