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رسميا.. ستاد الإسكندرية يستضيف لقاء الزمالك والمحلة بالدوري

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة بالدوري المصري على ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في الثالث من شهر أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الممتاز.

وكان من المقرر أن تقام المباراة أوائل شهر يوليو الجاري على ستاد القاهرة، قبل أن يتم تأجيلها إلى شهر أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة (من 27 جولة)، بينما يحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة (من 27 جولة).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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