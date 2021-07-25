رسميا.. ستاد الإسكندرية يستضيف لقاء الزمالك والمحلة بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباراة الزمالك مع غزل المحلة بالدوري المصري على ستاد الإسكندرية.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في الثالث من شهر أغسطس المقبل ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان من المقرر أن تقام المباراة أوائل شهر يوليو الجاري على ستاد القاهرة، قبل أن يتم تأجيلها إلى شهر أغسطس المقبل.

جدير بالذكر أن الزمالك يتصدر جدول ترتيب الدوري برصيد 61 نقطة (من 27 جولة)، بينما يحتل المحلة المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة (من 27 جولة).