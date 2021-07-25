البرازيل تتعادل سلبيا أمام كوت ديفوار في أولمبياد طوكيو

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت بين المنتخب البرازيلي الأولمبي ونظيره منتخب كوت ديفوار اليوم الأحد في الجولة الثانية من المجموعة الرابعة ضمن منافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

وفشل المنتخبان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده إلى أربع نقاط في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف أمام منتخب كوت ديفوار صاحب المركز الثاني.

وكان المنتخب البرازيلي فاز في مباراته الأولى على المنتخب الألماني 4 / 2، فيما فاز منتخب كوت ديفوار على نظيره السعودي 2 / 1.