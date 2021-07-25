"مواجهة صعبة".. ماذا قال مدرب ولاعب منتخب الأرجنتين الأولمبي عقب الفوز على مصر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد فرناندو باتيستا، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين الأولمبي، أنه كان يعلم أن مباراته ضد المنتخب المصري الأولمبي ستكون صعبة، مضيفًا أن النتيجة التي حققها فريقه مناسبة.

وخسر المنتخب الأولمبي بهدف دون رد أمام نظيره الأرجنتيني، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للمنتخبات المشاركة في أولمبياد طوكيو.. شاهد هدف المباراة من هنا

وعقب المباراة علق باتسيتا قائلا: "كنا نعلم أن مباراتنا ضد مصر ستكون مباراة صعبة".

وأضاف: "لقد لعبوا مباراة رائعة ضد إسبانيا ولم تخسر مصر منذ فترة".

وتابع: "هذه النتيجة تناسبنا بشكل جيد سواء من حيث النتيجة أو الحالة المزاجية للاعبين".

وأتم: "الآن علينا أن نرتاح قليلا سنستعد بأفضل طريقة ممكنة لتحديد المجموعة ضد إسبانيا".

من ناحية أخرى، قال فكوندو ميدينا لاعب منتخب الأرجنتين الأولمبي، إن المنتخب الوطني يعلم جيدا كيف يلعب بشكل جماعي، مضيفًا أن الفراعنة أقوياء من الناحية الدفاعية.

وعلق: "مصر تعرف كيف تلعب بشكل جماعي، لكننا تمكنا من فتح التسجيل من خلال كرة ثاتبة".

وتابع: "أعتقد أنها كانت مباراة صعبة، كان علينا العمل كثيرًا، لأنهم كانوا أقوياء من الناحية الدفاعية".

وأتم: "يمكننا أن نقول للشعب الأرجنتيني أن يتحلى بالهدوء، لأننا سنبذل ما في وسعنا كمجموعة كما نفعل دائمًا".

جدير بالذكر أن المنتخب الأرجنتين حقق أول 3 نقاط في البطولة، بعد خسارته الأولى أمام استراليا بنتيجة 2-0، ومن المقرر أن يواجه نظيره الإسباني بالجولة الثالثة والاخيرة يوم الاربعاء المقبل.