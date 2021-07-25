"لم نفقد الأمل".. ماذا قال رمضان صبحي عقب خسارة الأرجنتين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد رمضان صبحي، قائد منتخب مصر الأولمبي، أن فريقه لم يفقد الأمل بشأن التأهل لربع نهائي الأولمبياد، مشيراً الى أنهم كانوا الأفضل طوال مباراة الأرجنتين.

وخسر منتخب مصر الأولمبي أمام الأرجنتين بهدف نظيف في الجولة الثانية لمجموعات منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو.

وقال رمضان صبحي في المؤتمر الصحفي بعد المباراة "كنا بالطبع نتمنى تواجد الجماهير معنا، نعلم أنهم توقعوا منا الأفضل، لكن الرحلة لم تنته بعد، لم نفقد الأمل، والجميع يعلم أن هذا الجيل لا يفقد الأمل".

وأضاف "لقد حاربنا ولم نفز، قدمنا كل ما لدينا، طوال المباراة كنا نهاجم، قدر الله ما شاء فعل".

وأكمل "لدينا مباراة قادمة أمام استراليا، سوف ندرسها جيداً ونستعد لها بقوة، سنقدم أفضل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل للدور القادم، إن شاء الله التأهل يكون من نصيبنا في النهاية".

واختتم "بالطبع الجميع هنا حزين ولست أنا فقط، كنا نريد الفوز، كنا الأفضل، سوف نغلق تلك الصفحة ونستعد لما هو قادم، مباراة صعبة، يجب أن نفوز لو أردنا التأهل، ليس أمامنا سوى التركيز من أجل اسعاد الشعب المصري، سنبذل كل ما في وسعنا للفوز".