ضحى وأدهم يخسران مجددا في زوجي الريشة الطائرة بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

خسر الثنائي المصري، ضحى هاني وأدهم حاتم، أمام ثنائي كوريا الجنوبية بنتيجة 2-0، في منافسات الزوجي المختلط للريشة الطائرة، ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية.

وكان الشوط الأول قد انتهى بخسارة الثنائي المصري بنتيجة 21/7، ثم خسرا في الشوط الثاني بنتيجة 21/3.

وسبق وخسر الثنائي أمام ثنائي الصين، بالنتيجة ذاتها، في أول مباريات المجموعة الأولى لمنافسات الزوجي المختلط في الريشة الطائرة.

ومن المقرر أن يلتقي أدهم وضحى في تمام الرابعة إلا الثلث فجر غد الاثنين ضد الثنائي الهولندي روبن تابيلينج وسيلينا بيك ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى لمنافسات الزوجي المختلط.