حجازي: ظهرنا أمام الأرجنتين بأداء أفضل من لقاء إسبانيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعرب أحمد حجازي، قائد منتخب مصر الأولمبي، عن عدم رضاه بالخسارة أمام منتخب الأرجنتين في أولمبياد طوكيو، مشيرا إلى أن الفريق ظهر بأداء أفضل من الذي قدمه في اللقاء الأول ضد إسبانيا.

وسقط المنتخب المصري الأولمبي في فخ الخسارة أمام نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما صباح الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمنافسات أولمبياد طوكيو.

وقال حجازي، في تصريحات تلفزيونية بعد المباراة عبر قناة "بي إن سبورتس": "نتيجة ليست مرضية، ظهرنا أمام الأرجنتين بأداء أفضل من المباراة الأولى".

وأضاف: "حاولنا إدراك التعادل بعد استقبال الهدف، كنا أفضل في الشوط الثاني، والهدف جاء من كرة ثابتة ومن الفرصة الوحيدة التي سنحت لهم، وكان يجب علينا استغلال الفرص".

وحصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد المنتخب المصري عند نقطة واحدة، ليتعقد موقفه قبل مواجهة منتخب أستراليا في ختام منافسات دور المجموعات.