فرصة ذهبية أمام أيمن حفني في مباراة الزمالك وغزل المحلة

استقر المدير الفني لفريق الزمالك الفرنسي باتريس كارتيرون، على ضم صانع ألعاب الفريق أيمن حفني لقائمة المباراة المُقبلة أمام غزل المحلة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وينتهي عقد أيمن حفني مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، بعد انضمامه للقلعة البيضاء في الميركاتو الشتوي الماضي مجانًا، حتى يختم مشواره مع كرة القدم بالقميص الأبيض.

وينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق حاليًا بالإسكندرية في إطار الاستعداد لمباراة غزل المحلة، والمُقرر لها يوم الـ3 من أغسطس المُقبل، ضمن منافسات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

وأشد كارتيرون بمستوى أيمن حفني، خلال المعسكر الحالي بعد ظهوره بشكل لافت للنظر خلال تقسيمة الفريق التي خاضها في التدريبات مساء الأمس السبت بملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب.

وحرص كارتيرون على الحديث مع حفني بعد التقسيمة المطولة التي خاضها الفريق للإشادة بمستواه خلال التقسيمة، وإعطائه تعليمات خاصة من أجل تنفيذها في التدريبات.

ويدفع المدرب الفرنسي بأيمن حفني خلال المباراتين الوديتين للزمالك في معسكر الحالي، الأولى أمام منتخب القسم الثاني غدًا الاثنين والثانية أمام فريق أبها السعودي يوم الخميس المُقبل على الملعب الفرعي ببرج العرب، وذلك للوقوف على مستواه قبل مواجهة المحلة.