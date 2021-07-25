اولمبياد طوكيو 2020.. نتيجة مباراة البرازيل وكوت دي فوار في كرة القدم «تعادل يخدم السعودية والمانيا»

تعرف على نتيجة مباراة البرازيل وكوت دي فوار ضمن الجولة الثانية من دور مجموعات منافسات كرة القدم بدورة الالعاب الاولمبية، طوكيو 2020، والتي أقيمت صباح اليوم الاحد 25 يوليو 2021 على استاد نيسان بمدينة يوكوهاما.

خيم التعادل السلبي على مباراة البرازيل وكوت دي فوار، لتزداد فرص السعودية والمانيا في خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع النهائي، بل وتصدر المجموعة حال فاز المنتخبان في المباراتين المتبقيتين.

ويتصدر منتخب البرازيل ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط من مباراتين، كما هو الحال لمنتخب كوت دي فوار، فيما يتواجد منتخب السعودية في المركز الثالث بعد هزيمته امام الأفيال (2-1)، في الجولة الأولى، ويتذيل منتخب المانيا برصيد خالٍ من النقاط بعد خسارته أمام السيليساو بنتيجة (4-2).

وسيواجه منتخب السعودية نظيره الألماني اليوم، على نفس الملعب “نيسان”، في تمام الساعة 11:30 بتوقيت جرينتش، 13:30 بتوقيت مصر، 14:30 بتوقيت السعودية، وسيقطع الفائز منهما شوطًا كبيرًا نحو التأهل، حال تحقيق الفوز في الجولة الأخيرة ايضًا.

ومن المقرر أن يواجه منتخب السعودية نظيره البرازيلي في الجولة الثالثة والأخيرة يوم الأربعاء 28 يوليو، في تمام الساعة 8:30 بتوقيت جرينتش، كما سيلعب في نفس التوقيت منتخب ألمانيا أمام كوت دي فوار.

ودخل منتخب البرازيل المباراة بالتشكيلة التالية: سانتوس – دانيل الفيس – نينو – دييجو كارلوس – جوليرمي ارانا – دوجلاس لويز – برونو جيمارايش – كلاودينهو أنتوني – ريتشارليسون – ماثيو كونيا.

في المقابل بدأ كوت دي فوار بالتشكيل الآتي: إليزير إيرا تابي – ويلفريد سينجو – إيريك بايلي – كواديو دابيلا – إسماعيل ديالو – كواسي إيبوي – زي أوتارا – عماد ديالو – فرانك كيسي – ماكس جراديل – يوسف داو.

لم ينجح منتخب كوت دي فوار في استغلال النقص العددي في صفوف منتخب البرازيل منذ الدقيقة (14)، بعد تعرض لاعب خط الوسط “دوجلاس لويز” للطرد المباشر، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي (0-0).

وتحصل لويز على البطاقة الحمراء، بعدما حرم مهاجم كوت دي فوار “ماكس جراديل” من فرصة محققة لافتتاح التسجيل، إثر شد واضح لقميص لاعب سيفاس سبور التركي من خارج منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، غابت الفرص من جانب المنتخبين، وتساوت الكفة بتعرض لاعب منتخب كوت دي فوار “إيبوي كواسي” للطرد في الدقيقة (79)، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية إثر تدخل عنيف على لاعب منتخب البرازيل.

وكاد كلاودينهو أنتوني يخطف هدف الانتصار لمنتخب البرازيل عند الدقيقة (81)، في أخطر فرص المباراة، حينما روض كرة على يسار منطقة الجزاء وأطلق تسديدة صاروخية جاورت القائم بقليل، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي (0-0).