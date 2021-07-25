بعد نكسة الارجنتين..نجم الزمالك السابق يُصنف رمضان صبحي مع شيكا وزيزو وفتحي!

يتوقع لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد عيد عبد الملك، صعود منتخب مصر الأولمبي رفقة منتخب إسبانيا، مشيرًا إلى ضعف المنتخب الأرجنتيني رغم الخسارة اليوم الأحد.

وخسر منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى، بعد الهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد، على ملعب قبة سابورو، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب أحمد عيد عبد الملك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “والله منتخب الأرجنتين على الله خالص دخلناهم الماتش لو قعدو سنة مكانوش هيجيبو جول”.

وتابع: “إسبانيا هتديهم ٣ أقل واجب وهنكسب إستراليا ونصعد نهاية الترتيب هيبقي، إسبانيا ٧ متصدر المجموعة برصيد 7 نقاط، ومصر في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وإستراليا في المركز الثالث بـ3 نقاط، وأيضًا الأرجنتين 3 نقاط في المركز الأخير، ونتقابل بعد الفاصل”.

‏وأكمل حديثه: “رمضان صبحي من أحسن اللاعيبة المصريين في مكانه مع محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد سيد زيزو ومصطفي فتحي ومن يقول غير كده يبقى ميعرفش في الكرة أو زعلان منه”.

وتذيل منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر إستراليا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويأتي المنتخب الأرجنتيني خلفها بنفس النقاط، فيما يقع المنتخب الإسباني في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وبالرغم من تعقد موقف منتخب مصر في المجموعة الثالثة لتخطي دور المجموعات، إلا أنه يمتلك بصيص من الأمل في المباراة الثالثة والأخيرة أمام منتخب إستراليا ويحتاج إلى تحقيق الفوز وانتظار نتائج المنتخبات الأخرى من أجل التأهل.