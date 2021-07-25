تحليل | 5 أخطاء تكلف مصر هزيمة صادمة أمام الارجنتين في اولمبياد طوكيو 2020

خسر منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى، بعد الهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد، على ملعب قبة سابورو، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

وتذيل منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر إستراليا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويأتي المنتخب الأرجنتيني خلفها بنفس النقاط، فيما يقع المنتخب الإسباني في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وظهرت 5 ملامح خلال مباراة المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني في السطور التالية..

تعديلان على تشكيل مصر

أجرى المدير الفني لمنتخب مصر شوقي غريب، تعديلان على التشكيل الأساسي الذي خاض به المباراة الماضية أمام إسبانيا، بدخول صلاح محسن على حساب طاهر محمد طاهر، كما دفع بعمار حمدي بدلا من إمام عاشور.

الفشل في التسجيل

لم ينجح المنتخب المصري في تسجيل أي هدف خلال البطولة حتى الآن، وأنهى المباراة الأولى أمام إسبانيا بالتعادل السلبي، كما خسر مباراة اليوم بهدف دون رد.

ولم يضم شوقي غريب سوى مهاجم وحيد لقائمة المنتخب المصري وهو مهاجم الأهلي والمُعار لسيراميكا كليوبترا أحمد ياسر ريان، وذلك بعدما رفض ليفربول ضم محمد صلاح، وكذلك الحال بالنسبة لمصطفى محمد بعد رفض جلطة سراي التركي انضمامه، ولم يستدعي أي مُهاجم آخر.

غفوة دفاعية

رغم أن شوقي غريب يلعب بطريقة دفاعية وهي 5-4-1، بوجود الثلاثي أحمد حجازي ومحمود الونش وأسامه جلال وسط الظهيرين كريم العراقي وأحمد أبوالفتوح إلا أنه استقبل هدف.

‏وهرب لاعب منتخب الأرجنتين فاكوندو ميدينا من رقابة المدافع أسامه جلال، وسجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ٥٣ بعد متابعة كرة رأسية مرتدة من قائم الحارس محمد الشناوي.

العقدة مستمرة

استمرت عقدة المنتخب المصري أمام الأرجنتين بهزيمة اليوم، بعدما خسر الفراعنة في المواجهة الرسمية الأخيرة التي جمعتهما في كأس العالم للشباب، بنتيجة 7-1.

وكان منتخب مصر الأولمبي سقط أمام الأرجنتين في أولمبياد أمستردام عام 1928، بسداسية نظيفة، كما خسر أمام منتخب التانجو عام 2008 في مباراة ودية بثنائية نظيفة.

بصيص من الأمل

رغم تعقد موقف منتخب مصر في المجموعة الثالثة لتخطي دور المجموعات، إلا أنه يمتلك بصيص من الأمل في المباراة الثالثة والأخيرة أمام منتخب إستراليا ويحتاج إلى تحقيق الفوز وانتظار نتائج المنتخبات الأخرى من أجل التأهل.