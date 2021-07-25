بث مباشر يلا شوت | مشاهدة مباراة اسبانيا واستراليا في اولمبياد طوكيو 2020

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر يلا شوت لـ مشاهدة مباراة اسبانيا واستراليا في اولمبياد طوكيو 2020، والمقرر لها ضمن مباريات اليوم الاحد 25 يوليو في الجولة الثانية من دور المجموعات.

تنطلق مباراة اسبانيا واستراليا على ملعب سابورو دوم في تمام الساعة 10:30 بتوقيت جرينيتش، 12:30 بتوقيت مصر، 13:30 بتوقيت السعودية.

وتنقل مباراة اسبانيا واستراليا على قناة بي إن سبورتس 4 بصوت المعلق الرياضي الليبي محمد بركات، ويديرها الحكم الاثيوبي باملاك تيسيما، وستتواجد الحكمة الالمانية الشهيرة بيبيانا شتاينهاوس كحكم رئيسي على تقنية الفيديو المساعد الفار.

واستضاف نفس ملعب مباراة اليوم بين اسبانيا واستراليا، لقاء جمع مصر والارجنتين في وقت سابق صباح اليوم، انتهى لصالح الارجنتين بهدف دون رد سجله فاكوندو ميدينا بعد 52 دقيقة ليُعيد آمال بلاده في الترشح إلى ربع النهائي باحتلال المركز الثاني بشكل مؤقت برصيد 3 نقاط بفارق الأهداف عن أستراليا المتصدرة بعد فوزها المثير على الارجنتين في الافتتاح بهدفين دون رد.

من جهة أخرى، يأمل مدرب منتخب مصر الاولمبي «شوقي غريب» أن يحقيق منتخب استراليا الفوز على اسبانيا للحفاظ على منصبه والبقاء في المنافسة على التأهل حتى الجولة القادمة عندما يلاقي استراليا نفسها.

لكن مهمة الكانجرو الاسترالي لن تكون بالسهلة أبدًا أمام المنتخب الاسباني اليوم، حيث يضم الماتادور بين صفوفه 6 لاعبين دفعة واحدة سبق لهم المشاركة مع المنتخب الأول في كأس أمم أوروبا خلال يونيو ويوليو وفي مقدمتهم نجم وسط برشلونة بيدري.

كما أن اسبانيا تعتزم تعويض تعادلها المخيب للآمال امام مصر في الجولة الأولى، وتود منافسة استراليا على صدارة المجموعة عن طريق تحقيق الفوز.

وتأكد غياب لاعب وسط ريال مدريد داني سيبايوس عن تشكيلة منتخب اسبانيا الاولمبي اليوم بسبب تورم في الكاحل تعرض له خلال مباراة مصر بعد تدخل قوي مع لاعب الاهلي طاهر محمد طاهر.

تشكيلة اسبانيا اليوم:

أوناي سيمون

كوكوريا – باو توريس – إيريك جارسيا – أوسكار خيل

مارتن زوبيميندي – بيدري – كارلوس سولير – خافي بوادو

ميكيل أويارزابال – داني أولمو

تشكيلة استراليا اليوم

توم جلوفير

جويل كينج – هاري سوتار – توماس دينج – ناثانيل أتكينسون

دانيل آرزاني – كونور ميتكالف – دينيس جينريو – والاس – ريلي مكجري

ميتشيل دوكي

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