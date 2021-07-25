اولمبياد طوكيو 2020..ابراهيم سعيد يسلخ شوقي غريب عبر تويتر

فتح مدافع الاهلي والزمالك ومنتخب مصر السابق إبراهيم سعيد، النار على المدير الفني للمنتخب المصري الأولمبي شوقي غريب، بعد الخسارة اليوم الأحد أمام منتخب الأرجنتين.

خسر منتخب مصر الأولمبي مباراته الأولى، بعد الهزيمة أمام نظيره الأرجنتيني، بهدف دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأحد، على ملعب قبة سابورو، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لأولمبياد طوكيو 2020.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”: “شاهدت 90 دقيقه مباراه مصر أمام هواه منتخب الأرجنتين، نفسي أعرف ايه الخطه اللي بيلعب بيها كابتن شوقي غريب، خطه بلا هدف”.

وتابع حديثه: ” كابتن شوقي غريب تركيزه مع البدله أكثر من تركيزه في المباراة، حلوه البدلة وجميلة يا كابتن شوقي، ياريت نركز بقى في مباراة إستراليا”.

وتذيل منتخب مصر المجموعة الثالثة برصيد نقطة واحدة، بينما تتصدر إستراليا المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط، ويأتي المنتخب الأرجنتيني خلفها بنفس النقاط، فيما يقع المنتخب الإسباني في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وتعقد موقف مصر في المجموعة من أجل الصعود للدور التالي، ويتبقى له المباراة الثالثة والأخيرة أمام منتخب إستراليا ويحتاج إلى تحقيق الفوز وانتظار نتائج المنتخبات الأخرى من أجل التأهل.