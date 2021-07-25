شاهد فيديو اهداف مباراة مصر والارجنتين في اولمبياد طوكيو 2020..ميدينا يلدغ المصريين!

شاهد فيديو ملخص واهداف مباراة مصر والارجنتين التي أقيمت صباح اليوم الاحد 25 يوليو 2021 على ملعب سابورو دوم، لحساب الجولة الثانية من دور مجموعات منافسات كرة القدم بدورة الالعاب الاولمبية، طوكيو 2020.

تقلصت فرص الفراعنة في بلوغ ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية بعد تعرضهم للخسارة أمام الارجنتين بهدف دون رد، ليتراجعوا إلى المركز الأخير في جدول ترتيب المجموعة الثالثة بفارق الاهداف عن اسبانيا الثالثة التي تنتظرها مباراة ضد أستراليا المتصدرة ظهر اليوم.

وهدد منتخب مصر مرمى الارجنتين بالعديد من الفرص المؤكدة للتسجيل على مدار الشوط الأول من المباراة والذي انتهى بالتعادل 0/0.

لكن مع بداية الشوط الثاني تبدلت النتيجة وتقدم منتخب الارجنتين بهدف من تسديدة مباشرة بباطن القدم أحرزه المدافع فاكوندو ميدينا – لاعب نادي لينس الفرنسي – بعد هروبه من رقابة أحمد حجازي ومحمود الونش في كرة عرضية ارتدت من القائم الايسر لمحمد الشناوي ليُتابعها بشكل ممتاز في المرمى.

وبدا على لاعبي منتخب مصر الاولمبي تأثرهم بالذكريات السيئة أمام التانجو الارجنتيني والذي أكد علو كعبه على الفراعنة من جديد في هذه المقابلة.

وتعرضت مصر للخسارة من الارجنتين في كأس العالم للشباب 2001 بنتيجة 7-1 خلال دور المجموعات، كما خسرت مصر من الارجنتين في دور ال16 بكأس العالم للشباب 2003 في الإمارات بنتيجة 2-1، وعاد فريق شباب الفراعنة ليسقط أمام الارجنتين في مجموعات كأس العالم بهولندا عام 2005.

ولاحت أكثر من فرصة غير مستغلة من جانب مصر خلال الشوط الأول، أبرزها كان لجناح نادي بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 13 عندما راوغ المدافع وسدد في الزاوية الضيقة بدلاً من الزاوية البعيدة ليتصدى الحارس للكرة ويحولها إلى ركنية.

واستحوذ المنتخب الارجنتيني على الكرة معظم الوقت، ووصلت سيطرته لـ 65٪ مقابل 35٪ لمنتخب مصر، بسبب تفوق لاعبي وسط التانجو عدديًا وفرديًا بعد قرار مدرب مصر شوقي غريب بالبدء بثلاثة لاعبين في الخط الأمامي بنزعة هجومية هم «أحمد ياسر ريان ورمضان صبحي وصلاح محسن» والاكتفاء بالثنائي أكرم توفيق وعمار حمدي على دائرة الوسط.

وكانت أهم فرص منتخب الأرجنتين عند الدقيقة التاسعة عندما سدد مهاجم سيسكا موسكو أدولفو جايش بباطن القدم اليمنى من العمق الدفاعي لمصر، لكنها لحسن الحظ ارتطمت كرته في القائم الأيسر.

بينما كانت أهم فرص مصر في الشوط الثاني عند الدقيقة 87 عندما تابع أحمد ياسر ريان كرة عرضية برأسية سيئة للغاية والمرمى فارغ تمامًا لحظة سقوط حارس مرمى الارجنتين لمحاولة إخراج الكرة بقبضة اليد.

واستضاف ملعب سابورو دوم مباراة منتخب مصر الأولمبي ونظيره الارجنتيني في تمام الساعة 9:30 بتوقيت مصر، 10:30 بتوقيت السعودية، 7:30 بتوقيت جرينتش، وأدار اللقاء الحكم البلغاري كاباكوف.

وغاب عن صفوف المنخب الأرجنتيني اليوم اللاعب فرانشيسكو أورتيجا بداعي الإيقاف، بعد تحصله على بطاقة حمراء أمام أستراليا بعد دقائق من بداية الشوط الثاني.

وتمكن منتخب مصر من اقتناص نقطة ثمينة في بداية مشواره ببطولة اولمبياد طوكيو 2020، بالتعادل مع المنتخب الاسباني بنتيجة (0-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب سابورو دوم بمدينة سابورو في اليابان يوم الخميس الماضي، بينما خسر منتخب الارجنتين بهدفين دون رد أمام أستراليا.

شاهد فيديو اهداف مباراة مصر والارجنتين