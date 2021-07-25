الميركاتو الصيفي 2021 | باريس سان جيرمان يحدد بديل مبابي تحسباً لرحيله إلى مدريد

يضع نادي باريس سان جيرمان، خطة جديدة من أجل قطع الطريق على أي نادي يسعى لضم مهاجمه الجناح الفرنسي كيليان مبابي، في ظل اقترابه من مغادرة الفريق في الميركاتو الصيفي 2021.

وأبلغ كيليان مبابي مسؤولي باريس سان جيرمان بعدم نيته تجديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، وهو ما قد يجبر النادي العاصمي على بيعه في الميركاتو الصيفي 2021، لعدم خسارته مجانًا الصيف المقبل.

ويترقب نادي ريال مدريد وضع مبابي مع باريس سان جيرمان في المرحلة المقبلة للتعاقد معه قبل نهاية الانتقالات الحالية، حيث ينوي الميرنجي الانقضاض على مبابي مع نهاية الميركاتو الصيفي 2021.

يمتلك كيليان مبابي صاحب الـ22 عامًا، عقدًا رفقة باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، إذ أصبح واضحًا للجميع أن المهاجم الفرنسي، يرغب في مغادرة نادي باريس سان جيرمان، لكن النادي العاصمي، يرفض بيعه الميركاتو الصيفي 2021، ويكثف محاولاته من أجل إقناعه بتجديد عقده.

باريس سان جيرمان كان يضع ليونيل ميسي كخيار بديل في حال رحيل كيليان مبابي هذا الصيف، بعدما انتهى عقده مع نادي برشلونة بنهاية الموسم الماضي، ولكن النجم الأرجنتيني أغلق الباب في وجه النادي العاصمي بعدما أبدى رغبته في الاستمرار مع النادي الكتالوني.

وبعدها توجهت أنظار إدارة النادي الفرنسي، نحو مهاجم يوفنتوس كريستيانو رونالدو، ليكون بديل في حال رحيل كيليان مبابي، في ظل انفتاح يوفنتوس على بيعه والتخلص من راتبه الصيف الحالي.

باريس سان جيرمان لن يتحرك نحو رونالدو إلا في حال رحيل مبابي في الميركاتو الصيفي 2021، ليكون بديلًا له، ولكنه مازال يكثف مفاوضاته من أجل تجديد عقد النجم الفرنسي.