معسكر النصر | 4 وديات في بلغاريا ووديتين في الرياض

استقر الجهاز الفني لفريق النصر السعودي بقيادة البرازيلي مانو مينيزيس، على خوض مباراتين وديتين خلال معسكر الفريق الإعدادي للموسم الكروي الجديد في بلغاريا، على أن يخوض لقاءاين بعد العودة للرياض.

ويخوض النصر أولى مبارياته التجريبية مساء غدٍ الإثنين، أمام نادي أكاديمية بانديف المقدوني وصيف كأس مقدونيا الموسم الماضي، ضمن الخطة الفنية في معسكر الفريق الجاري حاليًا، حسبما ورد بصحيفة الرياضية.

ويلعب النصر ثاني مواجهاته التجريبية يوم الـ 29 من الشهر الجاري، أمام نادي أبويل نيقوسيا القبرصي، حيث تسعى إدارة الكرة إلى توفير مباراتين، الأولى في الأول من أغسطس المقبل، والثانية قبل ختام المعسكر الخارجي، والعودة إلى الرياض في اليوم الذي يليه.

وتقرر أن يلعب النصر مباراتين تجريبيتين في الرياض قبل انطلاقة منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، الذي سينطلق في الـ 12 من أغسطس المقبل، حيث يسعى المدرب البرازيلي إلى تجربة أكبر عدد من اللاعبين قبل رفع قائمة الأسماء النهائية للإدارة.

ومنح مينيزيس اللاعبين راحة عن التدريبات بعد المجهود البدني الكبير الذي قاموا به خلال الأيام الماضية، باستثناء الظهير الأيمن سلطان الغنام الذي أدى تدريبًا لياقيًّا انفراديًّا تجاوز 75 دقيقة ثم غادر مع بعض زملائه للترفيه، كما أبلغ اللاعبين في الحصة قبل الأخيرة، أنه سيخصص الجزء الأكبر من الفترة المتبقية من المعسكر، للجوانب التكتيكية.