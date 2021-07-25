ما هو تردد قناة بين سبورت اكسترا المفتوحة على النايل سات؟

قررت إدارة مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية نقل مباريات المنتخبات العربية في اولمبياد طوكيو 2020 عبر قناة بين سبورت اكسترا المفتوحة على النايل سات، لمساعدة المشاهد العربي غير المشترك في القناة على مواكبة أبرز الأحداث الرياضية هذا الصيف.

ونقلت على هذه القناة مباراة مصر ضد اسبانيا في افتتاح منافسات كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020، والتي انتهت بالتعادل السلبي الذي ساعد مصر على دخول المنافسة مبكرًا.

وحققت بي إن سبورتس اكسترا شعبية بين الجمهور العربي بعد نقلها مباراة السعودية وكوت دي فوار في كرة القدم، ومباراة مصر والبرتغال في كرة اليد، ومباريات ومنافسات أخرى في أولمبياد طوكيو 2020.

ما هو تردد قناة بين سبورت اكسترا المفتوحة؟

وصلت إلى الخليج 365 العديد من الاسئلة عن التردد الخاص بقنوات بين سبورت beIN Sports extra على النايل سات منذ بداية منافسات اولمبياد طوكيو المؤجلة منذ صيف 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا.

تقع قناة بين سبورت اكسترا المفتوحة على التردد 12604 باستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح 5/6، بمعدل ترميز 27500، ودقة الجودة HD العالية.

كما يمكنكم متابعة أحداث أولمبياد طوكيو 2020 عبر قناة beIN sports HD المفتوحة بشكل دائم وليس أثناء المسابقة فقط، ويوجد لها قناة خاصة على موقع يوتيوب مثلما هو الحال مع قناة بي إن سبورتس الاخبارية.