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الامارات | رسمياً.. يوفنتوس يحسم مصير رونالدو بكلمتين

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حسم نادي يوفنتوس الإيطالي مصير نجمه البرتغالي في الموسم الجديد، مؤكداً أن "الدون" سيعود إلى تدريبات يوفنتوس غداً الإثنين، ولن يرحل عن الفريق كما تردد في الفترة الأخيرة.

وقال نائب رئيس نادي يوفنتوس، التشيكي بافيل نيدفيد في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" بكلمتين: "سيبقى معنا"، ليضع حداً للتكهنات وتقارير الصحف الأوروبية التي رجحت انتقال رونالدو إلى باريس سان جيرمان للعب إلى جانب في الموسم المقبل، في وقت كان نادي مانشستر يونايتد أيضاً ضمن قائمة الأندية المرشحة لاستقطاب كريستيانو لكن نيدفيد حسم الموقف تماماً.

وينتهي عقد رونالدو الذي يتقاضى 31 مليون يورو سنوياً في صيف 2022، وسيصبح وقتها لاعباً حراً في حال لم يمدد عقده.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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