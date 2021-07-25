الامارات | أولمبياد طوكيو.. المنتخب المصري يخسر أمام "راقصي التانغو"

شكرا لقرائتكم خبر عن أولمبياد طوكيو.. المنتخب المصري يخسر أمام "راقصي التانغو" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خسر المنتخب المصري الأولمبي أمام نظيره الأرجنتيني صفر / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثالثة بمنافسات كرة القدم للرجال بأولمبياد طوكيو.

ويدين المنتخب الأرجنتيني بالفضل في هذا الفوز للاعبه فاكوندو ميدينا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 52.

وحصد المنتخب الأرجنتيني أول ثلاث نقاط له في البطولة، فيما توقف رصيد المنتخب المصري عند نقطة واحدة.

وكان المنتخب الأرجنتيني خسر أمام نظيره الأسترالي صفر / 2 في الجولة الأولى، فيما تعادل المنتخب المصري مع الإسباني سلبيا.

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