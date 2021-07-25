الشوط الأول.. منتخب مصر يهدر العديد من الفرصة السهلة أمام الأرجنتين فى أولمبياد طوكيو



الشارقة - اميمة ياسر -

انتهى الشوط الأول من مباراة منتخب مصر الأولمبي مع منتخب الأرجنتين بالجولة الثانية لأولمبياد طوكيو 2020 مازالت النتيجة بالتعادل السلبي.

بدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل مكوّن من : محمد الشناوي ، أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال، كريم العراقي ، أكرم توفيق، وعمار حمدى ، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان وصلاح محسن.

جاءت بداية المباراة قوية من الفريقين خاصة من المنتخب المصري الذي ضغط منذ البداية .

لم يلعب المنتخب المصري بتحفّظ دفاعي كما فعل في مباراة أسبانيا ولعب الفريق المصري بروح عالية وأهدر رمضان صبحي فرصة تسجيل هدف مؤكد للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 13.

المنتخب المصري الأولمبي لم يتخلّى عن الجرأة الهجومية التى يلعب بها مُستغلاً إنطلاقات رمضان صبحي من ناحية الشمال وكذلك كريم العراقي من اليمين.

لكن عاب على المنتخب المصري عدم القدرة على إنهاء الهجمات والفرص التى سنحت له طوال الدقائق الماضية وأهدر رمضان صبحي وكريم العراقي وأحمد ياسر ريان أكثر من فرصة للتسجيل.

المنتخب الأرجنتيني لعب بشكل عشوائي ولم يقدم أي خطورة بأستثناء بعض الكرات الفردية وأستمر الأداء طوال الشوط الأول بهذه الوتيرة من حيث السيطرة للمنتخب المصري والدفاع من المنتخب الأرجنتيني وأن كان الأخير قد نشط في أخر خمس دقائق من الشوط الأول الذي إنتهى بالتعادل السلبي.

ويبحث منتخب مصر الأولمبي عن تحقيق المفاجأة الثانية بالفوز على الأرجنتين والحفاظ على آماله فى التأهل لدور الثمانية بعد التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا بدون أهداف.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف، بينما خسرت الأرجنتين بهدفين أمام منتخب أستراليا