طوكيو 2020.. محمد السيد يفوز على بطل الصين مينهاو ل أو ويتأهل إلى ربع نهائي السلاح

الشارقة - اميمة ياسر - فاز محمد السيد، لاعب منتخب السلاح، على نظيره الصيني مينهاو ل أو، خلال المواجهة التي جمعت بينهما، ضمن منافسات دور الـ16 من لعبة السلاح بأولمبياد طوكيو 2020.

وأنهى السيد اللقاء لصالحه بنتيجة (15-9)، ليتأهل رسميًا إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وينتظر خصمه القادم عن طريق القرعة.

وكان تمكن البطل المصري محمد السيد اليوم الأحد 25 يوليو، من التأهل إلى دور الستة عشر من منافسات سلاح الايبيه في أولمبياد طوكيو 2020.

وتأهل محمد السيد إلى دور الستة عشر من منافسات السلاح بعد الفوز على بطل فرنسا يانيك بورال، وأحد أقوى المنافسين في البطولة بنتيجة 15 -11 بعد أداء متميز ومباراة قوية أمام أحد أفضل لاعبي أوروبا والعالم.