تشكيل المنتخب الأولمبي أمام الأرجنتين.. ظهور عمار حمدي وصلاح محسن

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأولمبى تشكيل مباراة منتخب الأرجنتين، المقرر لها التاسعة والنصف صباح اليوم، الأحد، بالجولة الثانية لأولمبياد طوكيو 2020.

وجاء تشكيل الفراعنة الصغار كالتالى :

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد أبو الفتوح، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال، كريم العراقي.

خط الوسط: أكرم توفيق، وعمار حمدى

خط الهجوم: رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.

ويبحث منتخب مصر الأولمبي عن تحقيق المفاجأة الثانية بالفوز على الأرجنتين والحفاظ على آماله فى التأهل لدور الثمانية بعد التعادل بالجولة الأولى أمام منتخب إسبانيا بدون أهداف.

وكان منتخب مصر الأولمبي قد تعادل في المباراة الأولى أمام إسبانيا بدون أهداف، بينما خسرت الأرجنتين بهدفين أمام منتخب أستراليا.

وحرص شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي على عقد عدة جلسات مع اللاعبين طالبهم خلالها باللعب والفوز على منتخب الأرجنتين، في المباراة المقرر لها التاسعة والنصف صباح اليوم، من وعدم الاستهتار خاصة بعد التعادل مع إسبانيا في الجولة الأولى سلبيا، وهزيمة منتخب الأرجنتين أمام وأن المنتخب الأرجنتينى سيهاجم بكل خطوطه من أجل الفوز لضمان المحافظة علي اماله في التأهل ،وطالبهم باستغلال هذا الامر في احراز هدف يربك خطتهم وأيضا الفوز من أجل المحافظة على آمال الفراعنة في التأهل لدور الثمانية.