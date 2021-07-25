طوكيو 2020.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين

الشارقة - اميمة ياسر -

يستعد منتخب مصر الأولمبي لخوض ثاني مبارياته في أولمبياد طوكيو 2020 أمام نظيره الأرجنتيني، والتي تنطلق في التاسعة والنصف صباح غدٍ بتوقيت القاهرة، على ملعب "سابورو دومي" في مدينة سابورو باليابان.

ويتم بث أولمبياد طوكيو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حصريًا على مجموعة قنوات "بي إن سبورتس"، وهي الناقل الحصري لمباريات منتخب مصر في الأولمبياد.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2" المفتوحة، حيث تم فتح قناتي "بي إن سبورتس إكسترا" خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.

كما يتم بث المباراة أيضًا على قناة "beIN 4K HDR" على قمر سهيل سات، عبر تردد 11180 عمودي بمعامل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 2/3.

وأعلن المعلق التونسي عصام الشوالي أنه سيتولى التعليق على مباراة مصر والأرجنتين.

يذكر أن المنتخب المصري افتتح مشواره في أولمبياد طوكيو بالتعادل السلبي مع نظيره الإسباني يوم الخميس الماضي.