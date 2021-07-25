طوكيو تسجل 1763حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- د ب أ:

سجلت حكومة العاصمة اليابانية، طوكيو اليوم الأحد 1763حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بارتفاع بواقع 635 حالة عما تم تسجيله أمس السبت ، طبقا لما ذكرته صحيفة "جابان توداي" اليابانية اليوم.

وشكل الأشخاص في العشرينات من عمرهم (574 حالات) وفي الثلاثينات (368) وفي الأربعينيات (305) أعلى الأرقام، بينما كانت هناك 248حالة تحت 19 عاما.

ويبلغ عدد الأشخاص المصابين، الذين يتلقون العلاج في المستشفيات بسبب إصابتهم بأعراض شديدة في طوكيو 72 شخصا، بانخفاض حالتين عما تم تسجيله أمس السبت ، بحسب مسؤولي قطاع الصحة.

ويبلغ الرقم على الصعيد العام 448، بارتفاع بواقع 12حالة عما كان عليه أمس السبت.