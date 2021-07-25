تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

استقر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به مباراته اليوم ضد الإنتاج الحربي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن يلتقي الفريقين في تمام السابعة مساء اليوم الأحد، على ملعب الأهلي we السلام ضمن منافسات الجولة الـ24 من بطولة الدوري.

ومن المتوقع أن يستمر المدرب الجنوب أفريقي في الاعتماد على خدمات علي لطفي في مركز حراسة المرمى نظرًا لتواجد محمد الشناوي مع بعثة المنتخب الأولمبي التي تشارك في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، كما سيتم الاستعانة بأليو ديانج في مركز خط الوسط بجوار عمرو السولية لغياب حمدي فتحي عن القائمة لارتباطه بحفل زفافه.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الإنتاج:

حراسة المرمى: علي لطفي.

في الدفاع: محمد هاني، بدر بانون، أيمن أشرف (ياسر إبراهيم)، علي معلول.

خط الوسط الدفاعي: أليو ديانج، عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: جونيور أجايي، محمد مجدي أفشة، محمود عبد المنعم كهربا.

في الهجوم: محمد شريف.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة (من 24 جولة)، بينما يتواجد الإنتاج في المركز الأخير برصيد 19 نقطة (من 27 جولة).