مباشر أولمبياد طوكيو.. مصر 0-1 الأرجنتين.. ميدينا يسجل

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة مصر والأرجنتين المقامة على ملعب "قبة سابورو" في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة أولمبياد طوكيو 2020.

وكان منتخب مصر تعادل سلبيا مع نظيره الإسباني في أول مباراة، بينما خسر منتخب الأرجنتين أمام أستراليا بثنائية نظيفة.

ملخص المباراة:

دخل منتخب الأرجنتين في أجواء المباراة سريعا ومارس الضغط مبكرا على منتخب مصر في أول خمس دقائق من عمر اللقاء، وسط تراجع لاعبي الفراعنة في منقطتهم.

وجاء أول تهديد في الدقيقة الخامسة بعدما أطلق أدولفو جاييتش مهاجم الأرجنتيني تصويبة صاروخية من مسافة بعيدة لترتطم بالقائم الأيسر لمرمى الحارس محمد الشناوي.

وفي الدقيقة الـ13، أهدر رمضان صبحي فرصة هدف لمنتخب مصر بعدما حصل على الكرة من صلاح محسن في هجمة مرتدة سريعة ليسدد وسط المدافعين تسديدة أرضية من داخل المنطقة لكن تصدى لها حارس الأرجنتين.

واصل منتخب مصر ضغطه على منتخب الأرجنتين وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الـ17 لولا ارتطام تسديدة أحمد ياسر ريان من داخل المنطقة بأقدام مدافعي التانجو.

ومن فرصة جديدة في الدقيقة الـ22، انطلق رمضان بالكرة من منتصف الملعب وتوغل داخل منطقة جزاء المنتخب الأرجنتيني ليراوغ بالكرة ويمررها إلى أحمد ياسر ريان، لكن تسديدة الأخير مرت بجوار القائم الأيسر.

ظلت نتيجة المباراة على حالها دون تشكيل خطورة على مرمى الفريقين حتى أطلق حكم المباراة صافرة نهاية الشوط الأول.

وأجرى شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر، أول تغييراته مع انطلاق الشوط الثاني بالدفع بكريم فؤاد بدلا من كريم العراقي.

وافتتح المنتخب الأرجنتيني باب التسجيل في الدقيقة الـ53 عن طريق فاكوندو ميدينا بعدما استغل ارتداد الكرة من القائم الأيسر بعد عرضية داخل المنطقة، ليحولها بتسديدة أرضية قوية على حدود منطقة الست ياردات داخل شباك الشناوي.

وبعد مرور 60 دقيقة، دفع شوقي غريب بالثنائي طاهر محمد طاهر وإبراهيم عادل بدلا من صلاح محسن وعمار حمدي.

تشكيل مصر: محمد الشناوي، كريم العراقي، محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال، أحمد فتوح، أكرم توفيق، عمار حمدي، رمضان صبحي، أحمد ياسر ريان، صلاح محسن.

تشكيل الأرجنتين: جيريميز ليديزما، برافو، فاكوندو ميدينا، نيوان بيريز، هرنان دي لا فونت، فاوستو فيرا، مارتن باييرو، بيدرو دي لا فيجا، ألكسيس ماك أليستير، نزيكال باركو، أدولفو جاييتش.

وانتظروا ملخصا للمباراة فور نهايتها..