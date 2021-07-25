دينا مشرف تتأهل وأحمد الصالح يخسر في تنس الطاولة بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجحت دينا مشرف، في التأهل للدور الثالث بمنافسات تنس الطاولة بعدما حققت الفوز على الـبـولـنـديـة نـاتـالـيـا بـاتـريـكـا.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة، لكن دينا مشرف نجحت في الفوز على بطلة بولندا بنتيجة 4-2.

وحسمت دينا مشرف الشوط الأول لصالحها بنتيجة 15-13، وخسرت الشوط الثاني بنتيجة 12-10، وفازت بالشوط الثالث والرابع تواليا بنتيجة 11-9، 11-4، وخسرت الشوط الخامس 11-7، وبعد ذلك فازت بالشوط السادس بنتيجة 13-11.

ومن المقرر أن تخوض منافسات دور الـ32 يوم 26 يوليو أمام بطلة هولندا.

وعلى جانب أخر خسر أحمد الصالح، أمام اليوناني بانايوتيس جيونيس 4-1، ليودع المنافسات من الدور الثاني.