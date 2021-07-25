تشكيل منتخب الأرجنتين أمام مصر بالأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

أعلن فرناندو باتيستا، المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني الأولمبي، تشكيل فريقه الذي يستعد لمواجهة المنتخب الوطني الأولمبي ضمن مجموعات أولمبياد طوكيو.

ويلعب منتخب مصر ونظيره الأرجنتيني ضمن الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لدورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020"، منافسات كرة القدم.

تشكيل منتخب الأرجنتين:

حراسة المرمى: جيريميز ليديزما.

خط الدفاع: برافو، فاكوندو ميدينا، نيوان بيريز، هرنان دي لا فونت.

خط الوسط الدفاعي: فاوستو فيرا، مارتن باييرو.

خط الوسط الهجومي: بيدرو دي لا فيجا، ألكسيس ماك أليستير، نزيكال باركو.

خط الهجوم: أدولفو جاييتش.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني تعادل سلبيا في جولته الأولى ضد إسبانيا، بينما خسرت الأرجنتين 2-0 أمام استراليا.