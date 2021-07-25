ما هو موعد مباراة السعودية وألمانيا في أولمبياد طوكيو؟

محمد الفلاح - الأحد 25 يوليه 2021

المنتخب السعودي الأولمبي لكرة القدم استهل مشواره في أولمبياد طوكيو بالهزيمة أمام ساحل العاج بنتيجة 1-2، في الجولة الأولى من دور المجموعات.



ويواجه منتخب السعودية الأولمبي نظيره الألماني، الأربعاء، على ملعب يوكوهاما، في الجولة الثانية من دور المجموعات بمنافسات أولمبياد طوكيو 2021 لكرة القدم.

ومن المُقرر أن تنطلق المباراة في الساعة الثانية والنصف عصر الأحد بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف بتوقيت أبوظبي.

حصلت مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط لجميع الألعاب في أولمبياد طوكيو 2021، وذلك حتى قبل تأجيلها في العام الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

ستذاع مباريات السعودية وألمانيا في أولمبياد طوكيو 2020 على شاشة شبكة قنوات بي إن سبورتس، وستخصص مجموعة من قنواتها لبث المباريات.

وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس التي حصلت على حقوق بث البطولة في الوطن العربي وفي الشرق الأوسط لجميع الألعاب في أولمبياد طوكيو 2021، أنها ستنقل المباراة عبر قناة بي إن 4K.