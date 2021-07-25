التشكيل المتوقع لمنتخب مصر الأوليمبي أمام الأرجنتين

الشارقة - اميمة ياسر -

استقر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري على أغلب عناصر منتخب مصر، قبل مباراة الأرجنتين في منافسات كرة القدم التي تقام ضمن دورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).



ويلعب المنتخب المصري الأولمبي المباراة الثانية ضمن دور المجموعات بعد التعادل في الجولة الأولى أمام إسبانيا، بينما كان المنتخب الأرجنتيني قد خسر بهدفين دون رد من أستراليا.

ويميل شوقي غريب إلى الحفاظ على شكل الفريق الذي ظل في المباراة الأولى ضد إسبانيا، بينما هناك عدم استقرار حول لاعب واحد فقط، سواء باستمرار طاهر محمد طاهر، أو الاعتماد على عمار حمدي بدلًا منه.

وشارك عمار حمدي بعض الوقت خلال التدريب الرئيسي قبل مباراة الأرجنتين، وهو نفس الشيء الذي فعله طاهر محمد طاهر، ليبقى الأمر في يد قرار اللحظات الأخيرة من جانب المدير الفني ومعاونيه.

ويأتي التشكيل المتوقع مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمود حمدي "الونش"، أحمد حجازي، أسامة جلال.

خط الوسط: كريم العراقي، أحمد فتوح، أكرم توفيق، إمام عاشور.

خط الهجوم: رمضان صبحي، عمار حمدي (طاهر محمد طاهر)، أحمد ياسر ريان