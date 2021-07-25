مواجهة مصيرية.. موعد مباراة المنتخب الأوليمبي أمام الأرجنتين بأولمبياد طوكيو والقنوات الناقلة



الشارقة - اميمة ياسر -





يواجه اليوم المنتخب الأولمبي تحت قيادة شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة، نظيره منتخب الأرجنتين ضمن مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو.

وتقام مباراة المنتخب الوطني الأولمبي أمام منتخب الأرجنتين في تمام التاسعة ونصف صباحًا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس بتعليق عصام الشوالي.



واختتم أمس المنتخب الأولمبي تدريباته على ملعب مدينة سابورو قبل مواجهة الأرجنتين الحاسمة في صراع المنافسة على الصعود للدور الثاني من دورة الألعاب الأولمبية.

وكان المنتخب الوطني الأولمبي تعادل أمام منتخب إسبانيا سلبيًا في بداية المشوار بأولمبياد طوكيو، ليخطف الفريق المصري نقطة هامة في صراع الصعود، بينما خسر منتخب الأرجنتين أمام نظيره أستراليا بهدفين دون رد.