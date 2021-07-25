طوكيو 2020..هشام حطب: البعثة المصرية قريبة من المنافسة على 5 ميداليات

الشارقة - اميمة ياسر - قال هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الألعاب التي تنافس عليها بقوة البعثة المصرية لتحقيق ميداليات في طوكيو ستبدأ من يوم 29.

واضاف "حطب" خلال تصريحات لفضائية "أون تايم سبورتس" : كنا نعلم النتائج التي حدثت في أول أيام الأولمبياد والنتائج حتى الآن ليست غريبة على توقعاتنا,معقبا : لن نفتح "حنفية" ميداليات من أول يوم في أولمبياد طوكيو فهذا كلام غير منطقي.

وتابع: لدينا دليل شامل لكل لاعب لم يحرز ميدالية حتى الآن في أولمبياد طوكيو، ومن لم يحقق نتائج سيكون جاهز بشكل جيد في الأولمبياد المقبلة.

وأختتم "حطب" تصريحاته قائلا : البعثة المصرية قريبة من المنافسة على 5 ميداليات في ألعاب مثل الكارتية والرماية والفروسية والمصارعة والجودو .