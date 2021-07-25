الشارقة - اميمة ياسر -

يشهد يوم غد، الأحد، عدد من المنافسات للرياضيين المصريين في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً في اليابان "طوكيو 2020"، وذلك في اليوم الثاني للمنافسات.

وستبدأ المنافسات في تمام الساعة الثانية صباحاً، على أن تنتهي عند الواحدة والنصف ظهراً.

ومن المقرر أن يواجه متخ مصر الأولمبي لكرة القدم نظيره الأرجنتيني في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحاً بالجولة الثانية من دور المجموعات للأولمبياد.

وفيما يلي جدول اليوم الثاني لمنافسات مصر في أولمبياد طوكيو 2020:

2:00 صباحا.. الرماية (10 متر مسدس هواء سيدات "تصفيات").. رضوى عبداللطيف.

2:00 صباحا.. الرماية (10 متر مسدس هواء سيدات "تصفيات").. هالة الجوهري.

2:55 صباحا.. مبارزة السلاح سيدات (دور الـ32).. يارا الشرقاوي ضد الإيطالية أريانا إريجو.

3:00 صباحا.. رماية رجال (سكيت الجولة الأولى).. مصطفى حمدي.

3:00 صباحا.. رماية رجال (سكيت الجولة الأولى).. عزمي محيلبة.

4:00 صباحا.. جودو رجال (دور الـ32 لوزن 66 كيلوجراما).. محمد عبدالموجود ضد البرازيلي دانييل كارجين.

4:10 صباحا.. تايكوندو رجال (دور الـ16 لوزن 68 كيلوجراما).. عبد الرحمن وائل ضد الإسباني خافيير بيريز.

4:20 صباحا.. الريشة الطائرة فردي سيدات (دور المجموعات).. ضحى هاني ضد الصينية يو في تشين.

4:25 صباحا.. مبارزة السلاح سيدات (دور الـ32).. نهى هاني ضد الصينية كينج وان تشين.

4:25 صباحا.. مبارزة السلاح سيدات (دور الـ32).. نورا محمد ضد اليابانية يوكا وينو.

4:40 صباحا.. تجديف رجال (ربع النهائي الأول).. عبدالخالق البنا.

5:05 صباحا.. الشراع فردي سيدات.. خلود منسي.

5:15 صباحا.. تنس (دور الـ64).. محمد صفوف ضد الكولومبي دانييل جالان.

5:30 صباحا.. رماية رجال (سكيت الجولة الثانية).. مصطفى حمدي.

6:00 صباحا.. رماية رجال (سكيت الجولة الثانية).. عزمي محيلبة.

6:00 صباحا.. رماية رجال (مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار).. أسامة السيد.

6:00 صباحا.. رماية رجال (مسدس ضغط الهواء من مسافة عشرة أمتار).. يوسف حلمي مقار.

6:10 صباحا.. مبارزة السلاح رجال (دور الـ32).. محمد السيد ضد الفرنسي يانيك بوريل.

7:00 صباحا.. تنس طاولة سيدات (الجولة الثانية).. دينا مشرف ضد البولندية ناتاليا بارتيكا.

7:35 صباحا.. الشراع فردي رجال.. علي بدوي.

7:45 صباحا.. تنس طاولة رجال (الجولة الثانية).. أحمد صالح ضد اليوناني باناجيوتيس جيونيس.

8:00 صباحا.. رماية رجال (سكيت الجولة الثالثة).. مصطفى حمدي.

8:30 صباحا.. رماية رجال (سكيت الجولة الثالثة).. عزمي محيلبة.

9:30 صباحا.. كرة قدم رجال (دور المجموعات).. منتخب مصر ضد منتخب الأرجنتين.

11:00 فجرا.. الريشة الطائرة زوجي (دور المجموعات).. أدهم حاتم وضحى هاني ضد سيو سونج جاي وتشاي يو جونج من كوريا الجنوبية.

13:20 مساءً.. الجمباز الفني سيدات.. زينة إبراهيم.

13:20 مساءً.. الجمباز الفني سيدات.. مندي محجوب.